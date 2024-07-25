Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağ temizliği çalışmalarına devam ediyor. Protokol kapsamında, denizlerin biyoçeşitliliği korunacak ve denizcilik ekonomisine katkı sağlanacak.

Protokolün amacı ve kapsamı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile imzaladığı protokolü 5 yıl daha uzatarak Ege ve Marmara Denizlerindeki hayalet ağları temizlemeye devam edecek. Bu çaba, denizaltındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarını ve boğulmalarını önlemeyi, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini korumayı hedefliyor. Protokol süresince, "Türkiye’nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi" oluşturulacak ve denizlerin biyoçeşitliliği korunacak.

Projenin detayları ve hedefleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Denizler geleceğimizin teminatıdır" mottosuyla hareket ederek, hayalet ağların temizlenmesi, yapay resif alanlarının oluşturulması ve kırmızı mercanlar gibi sualtı değerlerinin korunmasını amaçlıyor. Ayrıca, küçük balıkçıların desteklenmesi ve sualtı dalış turizminin geliştirilmesi gibi projeler de protokol kapsamında yer alıyor. Protokol, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer ve Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu tarafından imzalandı.

Denizlerin biyoçeşitliliği ve ekonomik katkı

Hayalet ağlar, denizlerdeki yaşamı tehdit eden önemli bir sorun olarak biliniyor. Bu ağlar, denizaltı ekosistemine zarar verirken, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin iş birliği ile hayalet ağların temizlenmesi, denizlerin biyoçeşitliliğini koruma ve denizcilik ekonomisine katkı sağlama amacı taşıyor.