Balıkesir'de Geleceğin Teknoloji Üreticileri Yetişiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, çocuklara yönelik 'Robotik Kodlama' eğitimleri düzenleyerek, onların teknoloji dünyasına adım atmalarını sağlıyor. Bu eğitimler sayesinde çocuklar, programlama mantığını ve robotik sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenerek, geleceğin teknoloji üreticileri olma yolunda önemli bir adım atıyorlar.

NE10 ve Genç Teknoloji Birimi'nin katkıları

NE10'un dört ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilen eğitimlerde, çocukların teknoloji üretimine yönelik bilinç kazanmaları ve kodlama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde, uzman eğitmenler tarafından M Block programı öğretilerek, çocuklara genel programlama mantığı ve çalışma prensibi hakkında kapsamlı bilgi veriliyor. Program sonunda, çocuklar M Block kodlamasını ve üzerindeki sensörlerin çalışma prensiplerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacaklar.

Katılan çocuklardan yorumlar

Eğitime katılan Hidayet Uras Atmaca, kurs hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Bilgisayarla uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu kursa gelmeyi tercih ettim. Robotu kodlama, ilerletme, konuşturma ve ışıklandırmayı öğrendik. Bu kursa geldiğim için mutluyum, çok eğlenceli" Hidayet gibi birçok çocuk, robotik kodlama kursunda öğrendiklerini günlük yaşamlarına da uyarlayarak, teknolojiye olan ilgilerini artırıyorlar.

Programın amaçları ve hedefleri

Robotik kodlama eğitiminin temel amacı, çocukların erken yaşta teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu alanda yetkin hale getirmek olduğu açıklandı. Eğitimler, çocukların analitik düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda yaratıcılıklarını da ön plana çıkarıyor. Bu sayede, gelecekte teknoloji üretimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirilmiş olduklarını belirtti.