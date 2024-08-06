Balıkesir’in geleneksel etkinliklerinden biri olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı. Bu yıl 64’üncüsü düzenlenecek olan güreşler için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Güreş Ağası Kemal Aydın, Balıkesir protokolünü davet etmeye başladı.

Kırmızı dipli mumlarla davet

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, makamlarında ziyaret edilerek geleneksel kırmızı dipli mumlarla güreşlere davet edildi. Bu özel davet yöntemi, güreşlerin tarihi ve kültürel önemini vurgulayan geleneksel bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 16-18 Ağustos tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleştirilecek. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerel ve ulusal ölçekte büyük bir ilgiyle karşılanacak ve güreş severler tarafından heyecanla bekleniyor.