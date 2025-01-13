Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşanan korkunç olay, Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Genç bir kadın, doğurduğu bebeği tuvalete atarken, bebeği bir vatandaş fark edip kurtardı.

Olay Tapu Müdürlüğü'nde meydana geldi

Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nde, sabah saatlerinde genç bir kadın doğum yaptıktan sonra bebeğini klozete attı. Bir vatandaşın tuvalete girmesiyle fark edilen bebek, hemen tapu çalışanları tarafından klozetten çıkarıldı.

Polis ekipleri hızla olay yerine gitti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç kadının yanı sıra babası ve babaannesi de gözaltına alındı.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Klozetten çıkarılan bebek, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede şüpheli kadını ve yanında bulunan iki kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.