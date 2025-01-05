Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Otobüsü, Cumhuriyet Meydanı’nda sokak hayvanlarına hizmet verirken, genç kız Ilgın Duman’ın hayvan sevgisi ilgi topladı. Çirkin Zeytin adını verdiği köpek yavrusunu koynunda taşıyarak otobüse getiren Duman, köpeğine kuduz aşısı yaptırdı.

“Hayvanları çok seviyorum”

Hayvan sevgisiyle dikkat çeken Ilgın Duman, köpeğinin aşı zamanının geldiğini belirterek, “Köpeğimi ve kedimi çok seviyorum. Herkesin de hayvanları sevmesini istiyorum. Köpeğimin aşı zamanı geldi. Getirdim buraya, aşı yaptıracağım. Üşümesin diye de böyle getirdim.” şeklinde konuştu.