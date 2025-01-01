Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Gençlik Merkezleri'ne gelen öğrencilere yönelik “Yerli Malı Yurdun Malı” adlı teknolojik etkinlik programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu üyeleri sunum yaptı. Avlu Gençlik Merkezi'nde etkinlikte yerli üretim teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Yerli teknolojiyle üretilen araç ve cihazların kullanım alanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Topluluk üyeleri, bilim ve aklın ışığında üretilen tüm teknolojik araçların ülkeleri nasıl etkilediği ile geleceğe yansımalarını anlattılar. Gençlerin ilgiyle dinlediği programda geleceğin teknolojisi de ele alındı.