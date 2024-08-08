KOSGEB’in "Girişimci Destek Programı"nın üst limiti, girişimciler için büyük bir artışla 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldı. Bandırma Ticaret Odası, bu yeni düzenlemeyi girişimcilere tanıttı.

KOSGEB destek programında büyük artış

KOSGEB’in "Girişimci Destek Programı"nda yapılan güncellemeyle destek üst limiti 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi. Bandırma Ticaret Odası tarafından düzenlenen "KOSGEB Girişimci Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" ile bu değişiklik hakkında girişimcilere detaylı bilgi verildi.

Toplantıya KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş katıldı. Keleş, programın kapsamı ve sağlanacak destekler hakkında girişimcilere bilgi sundu. Programın, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarındaki işletmelere yönelik olduğu belirtildi.

Destek oranları ve ekstra avantajlar

Girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar olan desteklerin %80 oranında geri ödemeli olarak sağlanacağı ifade edildi. Kadın, genç, gazi, engelli ya da birinci derecede şehit yakını olan girişimciler için destek üst limitine 150 bin TL ekleniyor. Geri ödemeli desteklerde herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak, geri ödemeler ise 36 ay sonunda başlayacak.

Toplantı, girişimci adaylarının sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. KOSGEB Balıkesir Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Fatih Rüştü Keleş, katılımcıların destek programı ile ilgili tüm sorularını cevaplandırarak, girişimcilerin bilgiye kolay erişimini sağladı.