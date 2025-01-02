Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş denetimlerinde, 5 yıldan 17 yıl 9 aya kadar hapis cezası bulunan 18 kişi yakalandı. Ayrıca, 205 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş denetimlerinin hedefi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde, suçluları ve aranan kişileri tespit ederek operasyonlarını sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, 15 kişi 5 yıl ve altı hapis cezası, 2 kişi 10 yıl ve altı hapis cezası almışken, 17 yıl 9 ay ceza alan M.P. isimli şahıs da yakalananlar arasında yer aldı.

Aranan 205 şahıs hakkında işlem yapıldı

Yapılan asayiş denetimlerinin bir diğer önemli boyutu ise, ASAL yakalama kaydı bulunan 143 kişi ile ifadeye yönelik aranan 62 kişi oldu. Toplamda 205 şahıs, yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Balıkesir genelindeki asayişi sağlamak ve suçlulara karşı etkin mücadele etmek amacıyla bu tür denetimlere devam edeceğini bildirdi.