Balıkesir'de, polis ekipleri tarafından önceki ay yasa dışı kumar oynatan 3 mekan kapatılmıştı. Ancak, kumar oynatma faaliyetlerinden vazgeçmeyen K.Y., A.İ., ve M.G. isimli şahıslar, bu kez kırsal bir bölgede bulunan bir hayvan damını kumarhaneye dönüştürdü. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bu şahıslar kumar oynatırken yakalandı.

Hayvan damında kumar operasyonu

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskında, hayvan damında bulunan kumarhaneye dönüştürülmüş bir odada 8 kişi kumar oynarken, 3 kişi de sırada bekliyordu. Yapılan aramalarda, kumar oyunlarında kullanılan 36 bin 525 TL para, bin 100 dolar, 9 deste iskambil kağıdı ve 80 marka-pula ele geçirildi.

Para cezaları ve kapalı alanın mühürlenmesi

Operasyon sonucunda, hayvan damında kumar oynayan 11 kişiye kumar oynamak suçundan toplamda 70 bin 675 TL ceza kesildi. Ayrıca, kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan 13 bin 532 TL, alkollü içkilerin yasa dışı şekilde satış ve sunumuna dair ise 16 bin 687 TL olmak üzere toplamda 100 bin 894 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen hayvan damı ise, mülki amir kararıyla 30 gün süreyle mühürlendi ve faaliyetten men edildi.