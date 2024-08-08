Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in Havran İlçesi'nde gerçekleştirilen yoğun program kapsamında, incir hasadından başlayarak çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ustaoğlu, hem üreticilere hem de kamu görevlilerine önemli mesajlar verdi. Ustaoğlu, muhtarlarla yaptığı toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede destek istedi.

İncir hasadının ardından muhtarlarla buluşma

Vali Ustaoğlu, Balıkesir’in en özel yaz mahsullerinden biri olan incirin hasadını tamamladıktan sonra, Havran İlçesi’ne bağlı mahallelerin muhtarlarıyla Havran Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kamu kurumlarının müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Vali Ustaoğlu, toplantı sırasında ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alarak, uyuşturucuyla mücadele konusunda muhtarların destek vermesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşların uyarılmasının gerekliliğini belirtti ve yaz sıcaklıklarının sebep olduğu yangınlara karşı başarılı bir koordinasyonla müdahale edildiğini kaydetti.

Ekolojik Tarım Projesi incelemeleri

Toplantının ardından Vali Ustaoğlu, taşınacak olan ve yapımı devam eden Çakmak Mahallesi’nin yeni konutlarının inşaat alanını ziyaret etti. Taşarası Mahallesi’nde çocuklarla sohbet eden Ustaoğlu, burada sıcak bir ilgiyle karşılandı. Daha sonra, Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar tarafından yürütülen Ekolojik Tarım Projesi alanında incelemelerde bulunan Vali, projeyle ilgili detayları yerinde inceledi.

Hastane ziyareti ve Spor Kompleksi incelemesi

Yoğun programına Havran Devlet Hastanesi ziyaretiyle devam eden Vali Ustaoğlu, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık hizmetleri hakkında kısa bilgi aldı. Ardından, Havran İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Seyit Onbaşı Yaşam ve Spor Kompleksi’ni ziyaret eden Ustaoğlu, burada spor faaliyetlerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.