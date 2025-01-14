Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı kapsamlı bir operasyonda 37 kişiyi gözaltına aldı. Manyas, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

37 şüpheli tespit edildi

Jandarma ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, Manyas, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde toplam 29 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 37 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin evlerine, eklentilerine ve kullandıkları araçlara yönelik yapılan aramalarda önemli bulgulara rastlandı.

Uyuşturucu ve suç malzemeleri ele geçirildi

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında, 58 sentetik uyuşturucu hap, 3 ecstasy hap, 32 gram metamfetamin, 2 gram reçine esrar, 31 gram kubar esrar, 28 Captagon marka uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 dijital materyal, 32 sikke, 1 dedektör, 1 sahte belge, 2 av tüfeği, 54 tabanca fişeği ve 20 can yeleği yer aldı.

Gözaltılar ve adli işlemler başlatıldı

Olaylarla ilgili olarak 37 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, organize suçlara yönelik mücadelesini sürdüreceğini belirtti.