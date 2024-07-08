Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sayıları her geçen gün azalan kadın çiftçilere yönelik verilen eğitimlerle modern tarım teknikleri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri tanıtıldı. Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşen bu eğitimlerin altıncı etabı tamamlandı.

Kadın çiftçiler için eğitim atağı

Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, kadın çiftçilere daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleri ve organik zeytin yetiştiriciliği gibi konularda bilgi verildi. Bu eğitimler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen bir projenin parçası olarak sunuldu.

"Kuşaklar Boyu Yaşasın" projesi

Komili Pazarlama ve Ticari Pazarlama alanları sorumlusu Pınar Okay, firmanın "Kuşaklar Boyu Yaşasın" projesi kapsamında bu eğitimlerin düzenlendiğini belirterek, “Zeytin çiftçiliği mesleği yaşlanıyor ve yeni çiftçi kuşağı gelmiyor. Bu nedenle, kadın zeytin çiftçilerine yönelik eğitimlerimiz büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca, öğrencilere yönelik projeler ve doğayı koruma çalışmaları da bu kapsamda yürütülüyor.

160 kadın çiftçiye eğitim

Komili Zeytinyağı Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı, eğitimlerin kadın çiftçilerin doğru bildikleri yanlışları düzeltmelerine yardımcı olduğunu vurguladı. Cavlı, “Bu çalışmalarımızda 160 civarında kadın çiftçimize eğitimler verdik ve aldığımız geri bildirimler son derece olumlu” dedi. Eğitimlerin ardından çiftçilerle iletişimin devam ettiğini belirterek, bu desteğin süreceğini ifade etti.

Eğitimler sonbaharda devam edecek

Proje Koordinatörü Bülent Önder, sürdürülebilir tarım uygulamaları çerçevesinde kadın zeytincilere verdikleri eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Eğitimlerin sonbahar döneminde Körfez Bölgesi'nde süreceğini belirten Önder, “Zeytin ağacının seçiminden, hasadına kadar tüm süreçlerde eğitim veriyoruz” dedi.

Başarılı olan kadın çiftçilere sertifika

Eğitimlerin sonunda başarılı olan 21 kadın çiftçiye sertifikaları törenle verildi. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının hak ettiği değeri bulması için yapılan her projeye destek vereceklerini ifade etti.