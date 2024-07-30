Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda’da meydana gelen olayda, bir restoran sahibi olan baba ve iki oğlu, motosiklet park yeri yüzünden tartıştıkları komşularının evine gece saatlerinde baskın düzenledi. Olayın başladığı park yeri tartışmasının ardından, şüpheliler sinirlerini kontrol edemeyerek gece yarısı komşularının kapısına dayandı.

Saldırganlar olay yerinden uzaklaştı 

Taş ve sopalarla silahlanan saldırganlar, ellerine geçen her şeyi evin kapısına fırlatarak kapıyı kırdı ve evde bulunan karı koca üzerine saldırdı. Şiddetli darp olayının yaşandığı evdeki karı koca, saldırganlar tarafından ağır şekilde darbedildi. Saldırganlar, olayın ardından hızla kaçtı.

Balıkesir'de Kanlı Park Yeri Tartışması! Karı Koca Ağır Darbedildi! 1

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Editör: Simge Akbulut