Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Coğrafi İşareti bulunan Kapıdağ Mor Soğanı, temmuz ayı itibariyle hasadı başlayarak tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu yıl hava koşulları sebebiyle rekoltenin düşük olması beklenen mor soğanın fiyatında artış yaşanıyor.

Kapıdağ Mor Soğanı tezgahlarda

Erdek'in Aşağı Yapıcı köyünde 10 yıldır pazar tezgahı açan Kemal Yolyapan, mor soğanın bir bağını 130 TL'den satışa sunduğunu belirtti. Nisan ayında tohumları toprakla buluşan bu özel mor soğanlar, 2024 yılı hasat döneminde yine sofraları renklendirecek. Genel olarak, Ballıpınar, Ormanlı kırsalında yoğun olarak yetiştirilen bu "Coğrafi İşaret"li Kapıdağ mor soğanında, bu yıl hava koşulları sebebiyle rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Rekolte ve fiyatlar

Kapıdağ Mor Soğanı, aynı zamanda "balık soğanı" olarak da biliniyor. Kemal Yolyapan, 10 yıldır işlettiği manav tezgahında Kapıdağ Mor Soğanı'nı satışa sunuyor. Geçen yıllara göre fiyatında artış yaşanan mor soğan, bu yıl kilosu 35 TL'den, bir bağı ise 130 TL'den satılıyor. Yolyapan, bu yılki düşük rekolte beklentilerini, nisan ayında yaşanan şiddetli yağışların Ballıpınar, Ormanlı, Kestaneli ve Şahinburgaz kırsallarını etkilemesine bağlıyor.

Coğrafi işaret ve önemi

Kapıdağ Mor Soğanı'nın coğrafi işareti, ürünün belirli bir bölgeye ait olduğunu ve bu bölgeye özgü özellikler taşıdığını gösteriyor. Bu işaret, tüketicilere kaliteli ve özgün bir ürün sunduğunu garanti ediyor. Kapıdağ Mor Soğanı, kendine has aroması ve lezzeti ile özellikle balık yemeklerinin vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Üretici görüşleri

Kemal Yolyapan, “Bu yıl hava şartları bizi zorladı, ancak yine de elimizden gelenin en iyisini yaparak kaliteli ürünler yetiştirdik. Fiyatlarda artış olsa da, mor soğanın lezzeti ve kalitesi değişmedi. Müşterilerimiz bu soğanı özellikle balık yemeklerinde tercih ediyor” dedi.