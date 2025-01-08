Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Taşıma Merkezi’nde hizmete sunduğu Kent Lokantası, her gün yaklaşık bin kişiye sıcak yemek sunarak vatandaşların cebini ve kalbini ısıtıyor. Ekonomik zorluklar yaşayan emekli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği lokanta, "askıda yemek" uygulamasıyla da dar gelirli ailelere destek oluyor. 4 çeşit yemeğin 50 TL’den satıldığı lokanta, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle vatandaşlardan tam not alıyor.

“Barınma gibi beslenme de temel bir hak”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kent Lokantası’nın hayata geçirilme amacını şu sözlerle açıkladı: "Halkımız ekonomik kriz altında zor günler geçiriyor. Barınma gibi beslenme de en temel haklardan biridir. Kent Lokantası ile emekliden öğrenciye, herkesin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek yiyebilmesini sağlıyoruz. Açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi gören bu proje, halkçı belediyeciliğin bir yansımasıdır."

“Ev yemeği özlemimizi giderdik”

Kent Lokantası, yalnızca uygun fiyatlarıyla değil, ev yemeği lezzetiyle de büyük beğeni topluyor. Lokantayı deneyimleyen üniversite öğrencisi Burak Emre Kılıç, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Ev yemeğini çok özlüyorduk. Belediyemizin böyle bir hizmet sunması bizim için büyük bir nimet. Yemekler hem lezzetli hem de uygun fiyatlı."

Emekliler için de büyük bir rahatlık sağlayan Kent Lokantası, ekonomik yükü hafifleten bir adres olarak öne çıkıyor. Hayati Hakan, memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Fiyatlardan da yemeklerin lezzetinden de çok memnunuz. Bu hizmet biz emekliler için oldukça değerli."

"Askıda Yemek" ile dayanışma örneği

Dar gelirli ailelere yönelik "askıda yemek" uygulaması, Balıkesir’de dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Başkan Ahmet Akın, bu uygulama ile hiçbir çocuğun sağlıklı yemeklerden mahrum kalmamasını hedeflediklerini belirtti. 4 çeşit yemeğin sadece 50 TL’ye sunulması, lokantayı Balıkesir’deki restoran ve kafelere göre uygun fiyatlı bir alternatif haline getiriyor. Ziyaretçiler, lokantanın temizliğinden, yemeklerin lezzetinden ve fiyat politikalarından oldukça memnun.