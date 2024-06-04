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Olayı öğrenerek gelen bu kişilerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Çiftçi ile Arif D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif D, kardeşine ait tüfekle Çiftçi'ye ateş açtı. Arif D. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde emekli polis memuru Arif D. (64) ile tarlasında çalışan husumetli olduğu komşusu Recep Çiftçi (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tartıştığı komşu sunu tüfek le vurarak öldüren emekli polis memuru, aynı silahla intihar etti.

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