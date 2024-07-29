Balıkesir’in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserler, hafta sonları Milli Kuvvetler Caddesi’nde büyük ilgi görüyor. Bu etkinlikler, şehrin eğlence ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

“Sokakta sanat var” etkinlikleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milli Kuvvetler Caddesi'nin 21 Temmuz ve 15 Eylül tarihleri arasında hafta sonları 11.00 ile 22.00 saatleri arasında taşıt trafiğine kapalı olacağını duyurmuştu. Bu karar doğrultusunda düzenlenen “Sokakta Sanat Var” etkinlikleri kapsamında, akşam saatlerinde pop müzik ve halk müziği konserleri gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin devamı

Etkinliklerin okullar açılana kadar devam edeceği belirtilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarla şehrin kültürel ve sosyal yaşamını desteklemeye devam edeceği vurgulanıyor. Konserler, sadece şehrin eğlence ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşların kültürel zenginliklerle buluşmalarını da sağlıyor.