Haziran ayında Balıkesir'de 1.555 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde haziran ayında toplam 79 bin 313 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir düşüşe işaret ediyor.

Türkiye genelinde konut satışları

TÜİK'in verilerine göre, İstanbul'da 13 bin 25 konut satışıyla en yüksek konut satış rakamına ulaşıldı. Ankara'da 4 bin 866 ve İzmir'de 4 bin 361 konut satışı gerçekleşti. En az konut satışı ise 34 ile Bayburt'ta, Hakkari ve Ardahan'da ise 40 satışla kaydedildi.

Detaylı satış verileri

TÜİK'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de haziran ayında 1.555 konut satıldı. Türkiye genelinde ise konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. İstanbul'da 13 bin 25, Ankara'da 4 bin 866 ve İzmir'de 4 bin 361 konut satıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 satış ile Bayburt, Hakkari ile Ardahan'da ise 40 satış oldu."