Hafta sonu Milli Kuvvetler Caddesi, trafiğe kapanarak müzik dolu bir atmosfere dönüştü. Balıkesirliler, AURA müzik grubunun enerjik performansı ve Osman Çiçek'in etkileyici sahne şovuyla unutulmaz bir gece yaşadı. Konserler sırasında caddede toplanan kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müzikle keyifli anlar geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kültürel etkinliklere verdiği önem, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, konserlerin popülaritesi her geçen gün artıyor.

Ayvalık'ta MOD10 Gençlik Orkestrası rüzgarı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü’ne bağlı MOD10 Gençlik Orkestrası, Ayvalık’ta Kırlangıç Yaşam Merkezi sahilinde bir konser verdi. Şef Umut Ayral yönetimindeki orkestranın performansı, Türk müziğinin sevilen eserlerini Ayvalıklılarla buluşturdu. 8-18 yaş aralığındaki yetenekli 45 genç sanatçı, dinleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. MOD10 Gençlik Orkestrası’nın yaz turnesi konserleri, genç yeteneklerin sahne deneyimlerini artırmalarına olanak tanıyor.

Başkan Akın’ın kültür-sanat destekleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi sürdürüyor. Göreve başladığı günden bu yana vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çeşitli hizmetler sunan Başkan Akın, şehirdeki kültürel etkinlikleri destekleyerek Balıkesir’in sosyal yaşamına katkıda bulunuyor.