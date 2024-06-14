Taksidermilerin nerede olduğu ve kaybolma sebebi ise merak konusu oldu. Bu durum bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin açılış töreninde de gündeme geldi. Festivale katılanlar, Kuş Cenneti'ndeki canlı popülasyonunu gözler önüne seren taksidermilerin çoğunun yerinde olmadığını fark ederek büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Taksidermilerin kaybolma sebebi belirsiz

Taksidermilerin sergilendiği binanın restorasyonundan sonra ortadan kaybolduğu ve restorasyon çalışmaları sırasında taksidermilerin nasıl korunacağı ve nereye taşındığı konusunda net bir bilgi bulunmaması kafaları karıştırdı. Birçok kuş türüne ait taksidermilerin eksik olduğu, yılan ve balık gibi türlere ait taksidermilerin ise tamamen ortadan kalktığı gözlemlendi. Daha önce taksidermiler aracılığıyla tasvir edilen kuş türlerinin çoğu artık minyatür heykellerle tasvir ediliyor.

Kuş Cenneti Milli Parkı yetkililerinden açıklama bekleniyor

Kuş Cenneti Milli Parkı yetkilileri tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden konu ile ilgili bir açıklama yaparak taksidermilerin akıbetini ve parkın restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vermeleri bekleniyor.