Şehit olan 94 Liseli Keşşafın hatıralarını yaşatacak müze, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunuldu.

Restore edildi

Balıkesir, tarihi ve kahramanlık dolu geçmişiyle anılan Liseli Keşşafların onurunu yaşatmak için önemli bir adım attı. İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin Liseliler Derneği'ne bağışladığı tescilli bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek Keşşaflar Müzesi'ne dönüştürüldü.

Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan ve şehrin en eski tarihi yapıları arasında yer alan 'Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi', Birinci Dünya Savaşı'nda üstün cesaret ve kahramanlık gösteren 94 Liseli Keşşafın hatıralarını yaşatacak. Müze, ziyaretçilere geçmişteki bu önemli dönemi daha yakından tanıma fırsatı sunacak.