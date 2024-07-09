Bandırma Ömerli Mahallesi’nde düzenlenen 2024 Yılı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. Toplamda 14 takımın katıldığı turnuvada, Yeni Yenice Mahallesi şampiyonluğu elde etti.

Turnuvaya büyük ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bandırma Ömerli Mahallesi’nde düzenlenen futbol turnuvası, mahalleler arasındaki dostluğu ve rekabeti pekiştirdi. Turnuvaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı temsilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz katıldı.

Dereceye giren takımlar ödüllendirildi

Turnuvanın birincisi Yeni Yenice Mahallesi olurken, ikinci sırayı Aksakallı Mahallesi aldı. Dereceye giren takımlara plaketlerini Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz takdim etti. Turnuvaya katılan takımlar şu şekilde sıralandı: Doğanpınar-Çinge, Yeni Yenice, Küleflispor, Aksakalspor, Kuşcennetispor, Danışmentspor, Eriklispor, Bereketlispor, Dutlimanspor, Doğaspor, Dedeobaspor, Ergilispor ve Doğrucaspor.

Büyükşehir'den spora destek

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Aytekin Durmaz, turnuvanın sonunda yaptığı konuşmada, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sevgilerini ileterek, “Sporun, sporcunun dostu Ahmet Akın Başkanım, şehrimiz için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı aramızda bulunamadı. Sizlere sevgi ve saygılarını iletiyoruz. Turnuvaya katılan 14 takımımızı tebrik ediyorum ve böyle güzel turnuvaların devamını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.