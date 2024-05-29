Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli aralıklarla ilçeleri gezerek TIR'larla gerçekleştirdikleri sağlık taramalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son durağı Havran olan ekipler, vatandaşlara kapsamlı sağlık hizmetleri sundu.

Kanser testi uygulandı

Havran’da yapılan sağlık uygulamalarında, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. Aynı zamanda 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanser testi uygulandı.

Ekipler, gün boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek, erken tanının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu taramalar sayesinde, kanserin erken evrede tespit edilerek tedaviye başlanmasının mümkün olduğu vurgulandı.