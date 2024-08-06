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Denetimlerin amacı, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmektir. Trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan motosikletler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, çeşitli mahalle yollarında motosiklet ve motorlu bisikletleri hedef alarak trafik kurallarına uygunluğu kontrol etti. Denetimlerde şu sonuçlar elde edildi:

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerde gerçekleştirilen motosiklet denetim leri, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla yapıldı. Denetimler sonucunda toplam 19 motosiklet trafikten men edildi.

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