Balıkesir'in İvrindi ve Balya ilçelerinde bir hafta içinde gerçekleşen 6 motosiklet hırsızlığı olayı, Jandarma'nın özel ekiplerinin çalışmasıyla sonuçlandı. Jandarma, JASAT ve Asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip kurarak hırsızlık vakalarını aydınlatmaya odaklandı.

İstihbari çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda, R.Ö. (19) ve H.E.Ö. (20) isimli şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirenler olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi ve motosikletlerle birlikte şahısları yakaladı.

R.Ö. ve H.E.Ö. mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.