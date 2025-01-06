Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tolga Peker, bugün toprağa verildi.

Tolga Peker motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesinin Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. "Zeytinci Ramazan" olarak tanınan Ramazan Peker'in 14 yaşındaki oğlu Tolga Peker, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Üzücü olayın ardından Peker'in yakınları büyük bir yas yaşarken, Tolga Peker'in yıllar önce dayısının da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze namazı ve defin töreni

Tolga Peker'in cenazesi, 6 Ocak 2025 tarihinde öğle namazının ardından Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde genç yaşta hayatını kaybeden Tolga için son görevlerini yerine getirdi.