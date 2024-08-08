Balıkesir'in Karesi ilçesinde 57 yaşındaki Nadire Kutlu, Iştınlı Sokak'ta işlettiği otoparkta kendine has tarzı ve vale hizmeti ile dikkat çekiyor. Müşterilerine güler yüzle hizmet sunan Kutlu, özellikle kadın sürücüler ve devlet görevlileri için sunduğu özel indirimlerle sadık bir müşteri kitlesi oluşturdu.

Disiplinli ve düzenli hizmet anlayışı

Nadire Kutlu, Balıkesir’in en kalabalık bölgelerinden biri olan çarşıda otopark işletmeciliği yaparak, kadınların iş hayatında daha disiplinli ve düzenli olduğunu kanıtlıyor. Kendisini gören kadınların da araçlarını güvenle getirdiğini belirten Kutlu, yaklaşık 5 yıldır bu işi sürdürüyor.

Nadire Kutlu, "Yaklaşık 5 yıldır Iştınlı Sokak'ta bulunan Balvale-Merkez Otopark adlı işletmeyi yönetiyorum. Kurumsal bir otopark çalıştırıyoruz. 3 çalışanımız var, araç kayıtlarını tutuyoruz. Arabaların giriş ve çıkış saatlerini bilgisayardan sisteme işliyoruz. Asker, polis gibi devlet görevlilerine indirim uyguluyoruz. Bu nedenle o kesimden çok gelen oluyor. Onların indirimlerini yaptıktan sonra güler yüzle uğurluyoruz" dedi.

Vale hizmeti ile fark yaratıyor

Balıkesir’de ilk kez bir otoparkta vale hizmeti başlattıklarını belirten Kutlu, bu hizmetin müşteriler tarafından talep edilmesi üzerine başladığını ifade etti. Kutlu, "Vale hizmetinin ne olduğunu vatandaşlar da tam olarak bilmiyor aslında. Vale olan kişinin resmi belgesi olması gerekli. Biz de gerekli evrakları aldık ve kalıcı hale getirdik. Bazen müşterimiz 'Annemi yazlığa götürür müsünüz' diye talepte bulunuyor. Kendi zamanları olmadığı için yardımcı oluyoruz" diye aktardı.

Otopark fiyatları ve trafik sorunları

Balıkesir’de otopark fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlara da yanıt veren Kutlu, şehir trafiğinin rahatlaması için otoparkların önemine dikkat çekti. Kutlu, "Milyonluk araçları olan vatandaşlar, bir kahveye ödedikleri parayı otoparka vermeli diye düşünüyorum. Yollar sağlı sollu dolu. Ambulans geçmekte zorlanıyor, itfaiye geçmekte zorlanıyor. Aracın zarar görme ihtimali yok. Biz hizmet sektörü içindeyiz. Kurumsal bir şirketiz. Müşteri geldiği zaman biz zaten indirimlerimizi uyguluyoruz. Ayrıca oto yıkama hizmeti veriyoruz. Şuan ki fiyatların normal olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.