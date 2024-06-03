Operasyonda, 336 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ekimi için kullanılan çadır ve çadıra ait ekipmanlar, esrar öğütme aparatı, led panel aydınlatma, bitki takviye sıvıları ve toprağı, PH ölçer, nem ölçer, saksılar, vantilatörler, sulama sistemi cihazı, ruhsatsız tabanca ve fişekler ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 540 lira da operasyon kapsamında ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan bir kişi gözaltına alındı.