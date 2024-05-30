Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle elde edilen geçici dış ticaret verilerine göre, Nisan ayında genel ticaret sistemi kapsamında ihracat yüzde 0,1 artışla 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 azalışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Ocak-Nisan dönemine ilişkin verilere göre ise, Balıkesir'de ihracat yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 9 azalışla 113 milyar 81 milyon dolar olarak kaydedildi.