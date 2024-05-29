Zanlı E.Ö. (17) ile tutuklu babası Orhan Ö.'nün (39) dosyaları birleştirilirken, ilk duruşma tarihi 28 Haziran olarak belirlendi.

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde gerçekleşti. Restoranda kurye olarak çalışan Akman'ın sipariş dönüşünde E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle şok yaşandı. E.Ö. için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan 18-24 yıl arası hapis cezası istenirken, babası Orhan Ö. için ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi, iki davanın birleştirilmesine karar verdi ve ilk duruşma tarihi olarak 28 Haziran'ı belirledi.