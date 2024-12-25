Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, öğrenci taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada 27’si öğrenci toplam 29 kişi yaralandı, 8 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi’nden Pamukçu’ya öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı minibüs, 34 BOL 861 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 27 öğrenci ve toplam 29 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Valilikten açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu belirterek, “Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmeler takip edilmektedir” dedi.