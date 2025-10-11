Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta başlayan depremler Simav’a sıçradı. Bölgedeki ölü faylar hareketlenirken, uzmanlar 7.2 büyüklüğünde deprem riski konusunda uyarıyor.

Ölü faylar aktif hale geldi

Yer Bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Simav Fay Zonu’nda henüz haritalanmamış ölü fayların son depremlerle aktif hale geldiğini açıkladı. Sözbilir, “Bu depremler 6 ila 7.2 büyüklüğünde olabilir. Önceden öngörebilmek için jeolojik, sismolojik ve jeodezik çalışmaları birlikte yürütmek gerekiyor” dedi.

Harita ve sınıflandırma çalışmaları

Türkiye’deki ‘Diri Fayların Güncellenmesi Projesi’ kapsamında çalışmalar sürüyor. Sözbilir, henüz haritalanmamış fayların aktif sistemlerle bağlantılı olduğunu ve kuvaterner fayların yeniden sınıflandırılması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel sıcaklık artışı ve yer altı değişimleri

Sözbilir, Sındırgı depremi sonrası Emendere Jeotermal sahasında yeni su kaynaklarının yüzeye çıktığını, Simav sahasında ise sıcaklığın 3 derece arttığını belirtti. Bu tür değişimlerin yeraltı su seviyelerinde ve kimyasında farklılıklara yol açtığını aktardı.

Uzmanlardan öneriler

Türkiye’de deprem araştırmaları konusunda uzman eksikliğine dikkat çeken Sözbilir, bölgesel Deprem Araştırma Enstitüleri kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca yüksek donanımlı araştırmacılarla 7 bölgede lisansüstü düzeyde enstitülerin kurulmasının, ulusal ve bölgesel risk analizlerini hızlandıracağını belirtti.