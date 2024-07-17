Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangın nasıl başladı?

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında saat 12.40 sıralarında orman yangını başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye havadan ve karadan müdahale ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun mücadele veriyor

Yangına müdahale için bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri gönderildi. Havadan yapılan müdahalelerle yangının yayılmasını engellemeye çalışan ekipler, karadan da yangının önünü kesmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.