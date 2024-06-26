Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Tayyipler Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının büyümesini engellemek ve çevredeki yerleşim yerlerini korumak amacıyla yoğun çaba harcanıyor. İtfaiye ekipleri su tanklarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere arazide faaliyet gösteriyor.