Balıkesir’in Ayvatlar kırsal mahallesinde başlayan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın, 12 Temmuz 2024 tarihinde çıktı ve hızla yayılmaya başladı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk mücadele aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personelle müdahale ediyor. Yoğun çabalar sonucunda ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve söndürme çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek için sahada titiz bir çalışma yürütüyor.