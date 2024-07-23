Balıkesir'in Gömeç ilçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangının ihbar edilmesinin ardından, bölgeye hızla ulaşan ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ormanlık alanda geniş bir alanı etkileyen yangına, hem uçak ve helikopterlerle havadan hem de arazözlerle karadan müdahale ediliyor.

Yetkililer, yangının nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı. Bölgedeki orman varlığını korumak ve yayılmasını engellemek için çalışmalar sürerken, çevredeki yerleşim yerleri ve vatandaşlar da tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti yapılacak ve gerekli önlemler alınacak.