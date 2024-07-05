Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'nde bugün öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Yangın, yerleşim yerlerine de yakın olduğu için ekiplerin hızla müdahalesi önem arz ediyor. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.