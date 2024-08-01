Balıkesir'in Erdek ilçesi Mağratepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkanlar, 100 yıllık karadan ve havadan gerçekleştirilen kapsamlı müdahale ile kontrol belgesinin alınmasına çalışılıyor.

Yangın, Mağratepe mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir çıkış başladı. Alevlerin hızlı bir şekilde çoğalması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına müdahalede; 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 9 araç, 4 helikopter ve 3 uçak kullanılıyor. Yangın, toplam 100 tutarlılıklı çalışmasıyla kontrol belgesi alınmaya çalışılıyor.

Yangın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgesel bölgedeki uzak durmaları konusunda uyardı. Yangının kontrol kapsamında toplanması için ekiplerin gece gündüz demeden sürdürüldüğü belirtildi.