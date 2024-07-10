Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın saat 18.30 sıralarında çıktı ve vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Akarsu Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına müdahalede helikopterler ve arazözler etkin bir şekilde kullanılıyor. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Havadan yapılan müdahaleler, yangının geniş bir alana yayılmasını engellerken, karadan yapılan müdahalelerle yangın söndürme çalışmaları destekleniyor.