Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir adım atıldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yangın söndürme uçaklarının konuşlandırılması ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Koca Seyit Havalimanı'na konuşlandırılan T-101 ve T-102 model yangın söndürme uçakları, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hizmet verecek.

Orman yangınlarına karşı hazırlık

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 2024-2025 Orman Yangınları ile Mücadele Sezonu'na yönelik alınan ilave tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Bu kapsamda, yangın sezonunda kullanılacak ekipman ve stratejiler gözden geçirildi.

Koca Seyit Havalimanı'nda önemli ziyaret

Ziyaret sırasında Kaymakam Odabaş’a, Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş de eşlik etti. İkili, yangın söndürme uçaklarının operasyonel durumu ve yangınlarla mücadeledeki stratejik önemini yerinde inceledi. Bu adım, Balıkesir ve çevresindeki ormanların korunması açısından büyük bir öneme sahip.