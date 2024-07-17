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Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde orman lık alanda çıkan yangın a havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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