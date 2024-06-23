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Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçeside tarım arazi sinde başlayıp orman lık alana da sıçrayan yangın ın söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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