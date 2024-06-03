Olay, öğle saatlerinde Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Y.K. isimli kadının, 19 yaşındaki otizmli oğlu Y.K., evde otururken aniden sinir krizi geçirip dışarı çıktı. Panikleyen anne, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirerek oğlunun etrafa zarar verebileceğini belirtti.

Polis ekipleri hızla harekete geçti ve genç, kısa süre içinde bir şekerleme dükkanında çikolata kavanozlarını kırarken, bir mobil şubesinde ise yeni bir telefonu parçalarken bulundu. İki iş yerinde toplam 50 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.