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Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes A.'YI Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza, evinden ekmek almak için çıkan Enes A., yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana geldi. Görüş açı minibüs tarafından kapalı olan Enes A., yaklaşan otomobili fark edemedi. F.Ö.'nün (48) kullandığı otomobil, çocuğun sol ayağının üzerinden geçti.

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