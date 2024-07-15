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Olay sonrası yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Y.E.Ş. gözaltına alındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan S.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.A. (40) ile H.A. (11) yaralandı.

GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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