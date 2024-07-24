Balıkesir'de Özel Gereksinimli Bireyler Yeteneklerini Keşfediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) çatısı altında özel gereksinimli bireyler için resim kursu düzenleniyor. Bu kurs, bireylerin motor, bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirerek onların kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. Şimdilik Bandırma BALMEK'te bulunan bu kursun ilerleyen zamanlarda diğer ilçelerde de açılması planlanıyor.

Resim kursu ile sanat terapisi

BALMEK Bandırma Şubesi’nde gerçekleştirilen resim kursu, otizmli, down sendromlu, spastik paralizi (SP) hastası bireyler ile kemoterapi görenler ve aileleri için sanat terapisi imkânı sunuyor. Kurs, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkararak onlara yeni beceriler kazandırıyor.

Sanat terapistlerinin katkıları

Sanat terapistleri, bireylerin çizimlerinden ve kullandıkları renklerden yola çıkarak onların ileriye yönelik becerilerini keşfediyor. Bu keşifler doğrultusunda her bir bireyin yeteneğine uygun atölyeler kurulacak. Bu atölyeler, özel gereksinimli bireylerin hem potansiyel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de gelir elde etmelerini mümkün kılacak.

Başkan Ahmet Akın’ın projeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla başlatılan bu proje, özel gereksinimli bireylerin meslek sahibi olmasını ve ailelerine maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Ahşap materyaller, hediyelik eşyalar, seramik objeler, dekoratif tablolar, plaket ve tespih yapımı gibi atölyeler bu kapsamda açılacak.

Kurs sorumlusu Gülsüm Sönmez’in görüşleri

Sanat Eğitmeni ve Sanat Terapisti Gülsüm Sönmez, kursun özel gereksinimli bireyler ve aileleri için büyük bir katkı sağladığını belirtiyor. “Aileler için çok önemli çünkü annelerin omzunda büyük bir yük var. Bu yükü almak istiyoruz. Çocukların yeteneklerini keşfederek onları meslek sahibi yapmak istiyoruz” diyor Sönmez.

Kursa katılanların yorumları

Kursa severek katıldığını belirten Nilsu Mandacı, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim kursunu çok seviyorum. Mutluyum, evde resim çiziyorum ve kendimi geliştiriyorum. Kursların devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bandırma Engelime Renk Ver Derneği Başkanı Nercü Çalışkan, kursun çocuklarının motor, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirdiğini belirtti. Çalışkan, “Çocuklarımız resim yaparken duygularını renklerle ve çizgilerle ifade ediyorlar” dedi.