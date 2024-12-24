Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'ye ait mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetti, yedi işçi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği tesisin mülkiyetine ilişkin tartışma başlarken, Gelecek Partisi kurucu üyesi Abdullah Güzeldülger, tesisin el konulan FETÖ şirketleri arasında olduğunu ve şirketin TMSF’den ihalesiz alındığını iddia etti.

10'un üzerinde bölümden oluşan ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. fabrikasında yaklaşık 630 işçinin çalıştığı, ölen işçilerinse yeni işe girenler olduğu belirtildi.

Gelecek Partisi kurucu üyesi Abdullah Güzeldülger, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, Balıkesir’de patlayan mühimmat fabrikasının şaibeli olduğu iddiasında bulunarak “Fabrika el konulan FETÖ şirketleri arasındaydı” dedi.

ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş.nin tesisi TMSF’den ihalesiz aldığını ileri süren Güzeldülger, Sarsılmaz grubunun şirketi alırken TMSF'ye teklif getirdiğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Burada iki tane şaibe var. Bir tanesi şirketin ihalesiz TMSF tarihinde hiç olmamış bir örnek teşkil ederek, kötü bir örnek teşkil ederek ihalesiz satılması. İkincisi de satın alan grubun Sarsılmaz grubunun, çünkü bu Z ve R, SZR diye geçiyor. Oradaki S Sarsılmaz grubudur. Sarsılmaz grubu bu ihaleyi alırken ne Z vardı ne R vardı ne de bu Slovakya'daki ortaklar vardı. Sarsılmaz grubu burada bu şirketi alırken TMSF'ye şöyle bir teklif getirdi. Bana bu şirketi devredin ama benim bu şirketin hisselerini başkalarına devretmeme de izin verin. Yani alırken aslında satacağı kişiler de belliydi. Fakat bunlar tabii, çok meşhur gruplar olduğu için o anda deşifre olmamak için kendilerini gizlediler.”