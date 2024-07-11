Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Bigadiç veya Sındırgı ilçelerinde bir sonraki kırılmanın olasılığına dikkat çekti. Yakut'un açıklamaları, bölgedeki deprem risklerine ve olası etkilenebilecek bölgelere yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Balıkesir'de kırılma olabilir

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, sosyal medya üzerinden Balıkesir'de bir sonraki kırılma potansiyeline işaret etti. Yakut, özellikle Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinin bu risk altında olduğunu belirtti.

Yakut'un açıklamaları

Yakut, "Bu deprem sonrası büyük bir deprem olabilir mi? O bölgedeki kırılmamış noktalarda halen risk var. Ama elimde öyle aman aman bir emare değişikliği yok. Bölge süreci böyle tamamlar ve artçılarla sönümlenir gibi gözüküyor" dedi. Ayrıca, 1970 yılındaki Gediz depremi sonrası oluşan hat boyunca, özellikle Sındırgı ve Bigadiç'in daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Gelecek ihtimaller

Yakut'un analizine göre, ilerleyen süreçte bölgede 4.5 ile 5.8 büyüklüğünde bir depremin olasılığının bulunduğunu ancak bu durumun anlık bir tehdit olmadığını ifade etti. Ancak, bölgenin genel deprem riski ve etkilenebilecek potansiyel bölgeler hakkında sürekli olarak bilgi sahibi olunması gerektiğinin altını çizdi.