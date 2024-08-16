Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Balıkesir İl Temsilcilik Başkanı Akın Adıgüzel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremin Türkiye için hâlâ büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Adıgüzel, Balıkesir’in depremselliğine dikkat çekerek, şehir merkezinde 1898’den bu yana yıkıcı bir deprem yaşanmadığını ancak aktif fay hatlarının risk oluşturduğunu vurguladı.

Balıkesir’de diri faylar tehlike oluşturuyor

Akın Adıgüzel, Balıkesir bölgesinde deprem üretebilecek fay hatlarını hatırlatarak, “Edincik, Sinekçi, Manyas, Yenice-Gönen, Sarıköy, Bekten gibi diri fay zonları şehir için büyük risk taşıyor. Yenice-Gönen, Manyas ve Edremit fayları son yüzyılda yüzey kırılması gelişmiş diri faylar olup, büyük depremler oluşturma potansiyeline sahiptir” dedi. Ayrıca, Balıkesir’in her an büyük bir deprem riski altında olduğunu ifade etti.

Hızlı tarama yöntemleri ile riskler belirlenmeli

Başkanı Akın Adıgüzel, Türkiye’deki yapılaşmada yapılan hataları hatırlatarak, “Hatalı yer seçimleri, denetimsiz yapılaşma ve zemin etütlerinin yeterince dikkate alınmaması depremlerde büyük yıkımlara yol açıyor” dedi. Balıkesir’de hızlı tarama yöntemleriyle riskli yapıların belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, “Hızlı tarama yöntemi, yapının tomografisini çekerek riskleri belirleyebilir. Bu verilerle, inşaat mühendisleri yapıların olası depremlere karşı dayanıklılığını değerlendirebilir” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ve zemin etütleri yenilenmeli

Balıkesir’deki yapı stokunun hızlı tarama yöntemleriyle incelenmesi ve riskli yapıların yenilenmesi gerektiğini ifade eden Adıgüzel, zemin sıvılaşması riski taşıyan bölgelerin de imara açılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ilçe belediyelerinde zemin etütlerinin denetimi için jeofizik mühendislerinin istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti.

Depreme hazırlıkta geç kalmamalıyız

Balıkesir İl Temsilcilik Başkanı Akın Adıgüzel, Balıkesir’in deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, şehirde kapsamlı zemin etütlerinin yapılması, riskli yapıların belirlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Balıkesir’in depreme hazırlık sürecinde önemli adımlar atması gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, “Deprem doğal bir olay, ancak felaketler bizim hazırlıksızlığımızdan kaynaklanıyor. Depreme karşı hazırlıklı olmak için bilimsel ve mühendislik temelli önlemleri hızla almalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.