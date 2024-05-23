Gün ortasında başlayan ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, belediye ve itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yağışın en çok etkilediği bölgelerde, yollar adeta göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basması ise vatandaşları mağdur etti. Trafik ekipleri, trafik akışını sağlamak için önemli noktalarda önlem alırken, hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.